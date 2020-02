Eigene Tochter warnt vor "dieser Frau" Silvia Wollny

Silvia Wollny kommt in der Pseudo-Doku der Familie gut weg. Zwei ihrer Töchter lassen sie jetzt echt schlecht dastehen.

Baby als "Strafe" weggenommen?

Schwester warnt vor der Mutter: "Nimm dich in acht!

Fans der Pseudo-Doku "Die Wollnys - Eine schrecklich große Familie" (RTLII) lieben Silvia (55) als Matriarchin des Clans. Auch die Sympathien der TV-Publikums hat sie. Immerhin wurde sie bei "Promi Big Brother" zur Siegerin gekürt.Hinter den Kulissen schaut die heile TV-Welt aber ganz anders aus. Tochter Calantha (19) schießt scharf gegen die eigene Mutter, behauptet, dass die ihr das Jugendamt auf den Hals gehetzt hat. Damit soll die Wollny-Mutter verhindern wollen, dass Calantha von daheim auszieht. Siliva soll laut " Bild " unter anderem behauptet haben, Calanthas kleine Tochter, Silivias Enkeltochter, soll dreckig sein."Da ich nicht nach der Nase von Mama getanzt bin, hat sie gehofft, dass ich nach Hause komme, wenn sie das Jugendamt informiert." Calantha ist ausgezogen, doch ihre Tochter Cathaleya (1) musste sie zurücklassen.Unterstützung bekommt die Wollny-Tochter von überraschender Seite. Zu Wort meldet sich Jessica (36), ihre große Schwester. In der Wollny-Serie werden immer acht Kinder gezeigt. Siliva hat aber elf. Drei davon wollen mit dem TV-Format nichts zu tun haben. Jessica hat schon vor Jahren mit der Familie gebrochen. Sie ist nicht die Einzige. Auch Sohn Jeremy Pascal hält sich von der Mutter fern und erlaubt ihr auch nicht, seine kleine Tochter zu sehen. Auch Silvias Exmann Dieter machte 2012 Schluss und ließ sich scheiden.Jessica warnt ihre kleine Schwester Calantha per Facebook und " TV Movie ". "Liebe Calantha, der Weg, den du wählst, wird kein leichter sein! (...) Du wirst schlimmen Unterstellungen die Stirn bieten müssen! (...) Du wirst viele Tränen vergießen! Du hast dich schon einmal befreien wollen, doch da warst du nicht stark genug und hast dich dieser Frau gebeugt! Doch jetzt hast du die Kraft, die Kraft einer Mutter. Diese Kraft sollte man nicht unterschätzen." Schon, dass Jessica ihre Mutter nur als "diese Frau" anspricht zeigt, was sie von ihr hält. "Wenn du am Ende deine Tochter in deinen 4 Wänden in den Armen hältst, schau nicht zurück schau nach vorne, ich weiß wie es ist! Ich wünsche dir alles Glück der Welt, lass dich nicht aufhalten!!!"