i Wollnys vor dem Aus? © RTLZWEI Rassismusvorwürfe Bittere Gewissheit! RTL zeigt keine Wollny-Folgen mehr RTLZWEI zieht bei der Familien-Doku-Soap die Reißleine. Auslöser sind schwere Rassismus-Vorwürfe gegen Mama Silvia Wollny. Von Heute Entertainment 25.11.2026, 15:21 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Die bekannte deutsche Reality-Familie Wollny steht vor einem Scherbenhaufen. Tochter Loredana (22) und ihr Ehemann Servet Ozbek haben schwere Vorwürfe gegen Mutter Silvia Wollny erhoben.

Es geht um Rassismus. Das Paar spielte Sprachnachrichten ab, die von Silvia Wollny stammen sollen. Die Folge: RTLZWEI stoppte sofort die Ausstrahlung neuer Folgen der Dokusoap.

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Silvia Wollny hat sich inzwischen zu den Vorwürfen geäußert, wie Bild.de meldet. "Ich habe es nicht so gemeint", erklärte die Mutter der Großfamilie.

RTLZWEI reagiert mit Statement

Der Sender veröffentlichte am Dienstag ein Statement: "Wir nehmen die aktuellen Geschehnisse im Umfeld der Familie Wollny sehr ernst." Man beobachte die Entwicklungen und habe entschieden, vorerst keine weiteren neuen Folgen zu zeigen.

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RTLZWEI betonte, man stehe "für Vielfalt, Respekt und einen verantwortungsvollen Umgang miteinander". Seit 15 Jahren läuft die Sendung über die Großfamilie – mehr als 400 Folgen in 24 Staffeln wurden bereits ausgestrahlt.