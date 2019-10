Wr. Neustadt bekommt ein neues Filmfestival

Von 18. bis 21. Juni 2020 wird „NETZHAUT Ton Film Festival Wiener Neustadt" erstmals über die Bühne gehen.

Wr. Neustadt erfindet sich als Film-Metropole neu: Von 18. bis 21 Juni 2020 geht das neue "Netzhaut"-Festival über die Bühne. Geleitet wird es von Schauspielerin Katharina Stemberger und Filmemacher Fabian Eder.„Die diesjährige Landesausstellung in Wiener Neustadt hat noch bis 10. November ihre Pforten geöffnet und auch danach wird der Standort St. Peter an der Sperr weiter ein ganz zentraler Treffpunkt für Kunst- und Kulturveranstaltungen in Wiener Neustadt sein. Das große Potenzial als Kulturstandort wird mit dem internationalen Filmfestival NETZHAUT ab dem Sommer 2020 optimal genutzt. Ich freue mich sehr", erklärte Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner in einer gemeinsamen Pressekonferenz mit Neustadt-Bürgermeister Klaus Schneeberger am Freitag.Leiter Fabian Eder freut sich über seine Aufgabe: "Ziel ist es, eine Begegnung zwischen Filmemachern, Fachpublikum und Besuchern aus der Region herzustellen. Wir bringen Geschichten auf die Leinwände, die in vertrauten aber auch fremden Welten spielen, und setzen diese in Beziehung zueinander."Wir bieten dem Publikum ein Rahmenprogramm aus Freiluftver­an­staltungen an, das sich aus Konzerten, Podiumsdiskussionen und gesellschaftlichen Events zusammensetzt", erklärt indes Katharina Stemberger."Ein weiterer Impuls für unsere Stadt", ist Klaus Schneeberger über das Event happy.