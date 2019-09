Wr. Neustadt: Polizei sucht Rucksack-Dieb

Dieser Verdächtige wird verdächtigt, im Juli einen Rucksack aus einem nicht versperrten Auto in Wr. Neustadt gestohlen zu haben.

Ein bisher unbekannter Täter wird verdächtigt, in der Nacht von 10. auf 11. Juli 2019 einen Rucksack aus einem nicht versperrten Pkw in Wr. Neustadt gestohlen zu haben.Im Rucksack befanden sich eine Geldbörse mit Bargeld, zwei Bankomatkarten und diverse Dokumente sowie ein Mobiltelefon. Mit den beiden Bankomatkarten führte der unbekannte Täter zwei Zahlungsvorgänge durch. Die Höhe des entstandenen Gesamtschadens ist derzeit unbekannt.Eine Anordnung der Staatsanwaltschaft Wr. Neustadt zur Veröffentlichung der Fotos liegt vor. Hinweise werden an die Polizeiinspektion Wr. Neustadt-Flugfeld unter der Telefonnummer 059133-3392 erbeten.