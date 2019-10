Würstelstand-Einbrecher bei zweitem Coup geschnappt

Im Schutze der Nacht ging ein Duo auf Einbruchstour durch Wien-Alsergrund. Zumindest hatten sie sich das so gedacht, Zeugen beobachteten die Männer und riefen die Polizei.

Gegen 5.45 Uhr früh konnte ein Zeuge am Mittwoch zwei junge Männer beobachten, wie sie die Scheibe eines Blumengeschäftes in Wien-Alsergrund einschlugen. Sofort eilte der Bürger zu einer nahe gelegenen Polizeiinspektion und schlug dort Alarm.Am Tatort angekommen fanden die Polizisten eine zerbrochene Auslagenscheibe vor. Die Beamten konnten einen 20-jährigen Mann vor dem Geschäft anhalten, sein mutmaßlicher Komplize, ein 18-Jähriger, befand sich noch im Geschäftslokal.Bei den beiden österreichischen Staatsbürgern konnte eine Registrierkasse samt Bargeld im oberen dreistelligen Bereich, ein Stein, mit dem offensichtlich die Auslagenscheibe eingeschlagen worden war und sonstiges vermutliches Einbruchswerkzeug sichergestellt werden.Auf der Registrierkasse sahen die Polizisten eine Aufschrift mit einer Adresse eines, nahe dem Tatort befindenden, Würstelstandes. Auch dort konnte eine eingeschlagene Fensterscheibe festgestellt werden.Beide Tatverdächtige wurden wegen des Verdachts des zweifachen Einbruchsdiebstahls festgenommen. Sie befinden sich in Haft.