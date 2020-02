Diebe! Supermarkt führt Wurstsemmel-Sicherung ein

Zu einer ungewöhnlichen Maßnahme greift jetzt die Merkur-Filiale in Melk: Nach einem Schwund von Artikel in der Feinkost-Abteilung gibt es jetzt diebstahlsichere Sackerl.

Neue Melker „Spezialität" dank hungriger Wurstsemmeldiebe: Im Merkur-Markt kam es zuletzt in der Feinkostabteilung zu einem vermehrten Schwund, Langfinger versteckten die Jause unter dem Gewand oder in einer Tasche ohne an der Kassa zu zahlen.Jetzt reagierte der Rewe-Konzern: „Seit einigen Tagen werden die Feinkostwaren in Melk gesichert, weil es dort zuletzt immer wieder zu einer hohen Diebstahlsrate bei genau diesen Artikel kam", so Sprecher Paul Pöttschacher zur „NÖN".Wurtsemmerl und Co. werden also extra noch in ein Sackerl mit einer Diebstahlsicherung gepackt. „Diese gibt es vorerst nur in Melk", so eine Sprecherin zu