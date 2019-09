Wüste Prügelei bei Wiener Prater-Tankstelle

Zwei gegen Zwei hieß es in der Nacht auf Montag bei einer Tankstelle in Wien-Leopoldstadt.

Ein Streit zwischen vier jungen Männern hat am Wochenende bei einer Tankstelle am Praterstern in einer Schlägerei gegipfelt. Ein Zeuge berichtet: "Zwei wollten den anderen beiden etwas verkaufen, diese wollten aber nicht bezahlen. Nach einigen Beleidigungen sind sie aufeinander losgegangen."Ein Video zeigt: Etwa eine Minute lang ließen die Kontrahenten die Fäuste sprechen, ernsthaft verletzt wurde augenscheinlich aber niemand. Auch die Polizei wurde nicht alarmiert, so unser Leser – die Hitzköpfe hätten sich nach der Auseinandersetzung zügig aus dem Staub gemacht. Für den Leserreporter kein Einzelfall: "Das passiert im Prater ständig, eine Bekannte traut sich in der Nacht dort gar nicht mehr alleine auf die Straße."