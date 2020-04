WWE-Star Lynch: "Die Welt muss aus Fehlern lernen!"

Am Wochenende ist es endlich soweit! Trotz der weltweiten Coronakrise freuen sich die Wrestling-Fans auf die WWE Wresltemania 36 - diesmal sogar am Samstag und Sonntag! Im Vorfeld des größten Event des Jahres durften wir eine Runde mit Raw Women's Champion "The Man" Becky Lynch plaudern.

"Eigentlich sollte ich ja mit einem riesigen Truck ins Stadion von Tampa vor 70.000 Leuten fahren, aber das ist jetzt eben anders", erzählt die feurige Irin im internationale Phone-Call."Wir werden das Beste aus der Situation machen und freuen uns, dass wir in dieser herausfordernden Zeit die Leute vor den TV-Geräten unterhalten dürfen", meint Lynch.Die Wrestlemania 36 wird also ohne Zuschauer ausgetragen, dafür aber über zwei Abende. Am Samstag und Sonntag könnt ihr jeweilsFrüh unserer Zeit amdabei sein. Für neue Kunden ist das riesige Event sogar gratis!Dann könnt ihr Becky zusehen, wie sie gegen Shayna Baszler um ihren Gürtel ran muss: "Sie ist sicher eine der gefährlichsten Gegnerinnen, die ich bislang hatte. Aber ich bin immer noch The Man. Ich werde auch heuer wieder Geschichte schreiben", verspricht die 33-Jährige."Natürlich ist es schade, dass ich diesmal nicht die Unterstützung aus dem Publikum habe, aber ich komme aus der Indy-Szene, da ist man es gewöhnt für 5 bis 6 Leute zu wrestlen", lacht Lynch.Wie sieht ihr Alltag in der Coronakrise aus? "Seth Rollinshat ja eine eigene Wrestling-Schule in Iowa, dort können wir ständig trainieren. Die täglichen Shows fallen weg, aber es ist vielleicht einmal nicht schlecht, weil man auch Zeit hat, an sich zu arbeiten. Ansonsten viele, viele Filme!"Lynch schließt mit einem Appell an die Fans ab: "Die Welt muss zusammenhalten und aus den gemachten Fehlern lernen. Wir wollen diese Zeit gemeinsam durchstehen und unsere Welt danach gemeinsam wieder aufbauen!"