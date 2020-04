WWE verkauft Dreck vom Undertaker um 75 Euro

Es war eines der großen Highlights von Wrestlemania 36! Das Boneyard-Match zwischen dem Undertaker und AJ Styles begeisterte die Fans zu Hause vor den TV-Schirmen. Daraus will die WWE nun Kapital schlagen.

Der Wrestling-Marktführer braucht dringend Geld, die Coronakrise trifft die WWE schwer. Nun hat man offenbar eine Lösung gefunden, wie es wieder in der Kasse klingeln soll.Im WWE Shop gibt's ein Sonderangebot für die Fans: Um knapp 75 Euro kann man sich ein eingerahmtes Bild des Undertakers besorgen, darin enthalten ist eine Besonderheit.Eine Kapsel Original-Dreck des Boneyard-Matches ist in den Rahmen eingeflochten. Wer also ein staubiges Souvenir von Wrestlemania 36 haben möchte, der kann HIER zuschlagen!