i Savas Koc und Yeliz Koc machen bei "Prominent verwandt" mit. RTL Papa von Yeliz Koc Suff-Skandal im TV – Vater geht eigene Tochter an Ex-Fußballer Savaş Koc beleidigt seine Tochter Yeliz im Alkoholrausch vor laufender Kamera - und verweigert danach eine Entschuldigung. Von Heute Entertainment 17.11.2026, 13:04 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Eigentlich sollte die Reality-Show "Prominent verwandt" Vater und Tochter zusammenbringen.

Doch statt Versöhnung kam es zum Eklat: Der frühere türkische Nationalspieler Savaş Koc rastete im Alkoholrausch völlig aus und beleidigte seine Tochter Yeliz wüst: Ich f*** deine Mutter. Verpiss dich."

"Heute" auf Google als bevorzugte Quelle festlegen Hinzufügen

Am nächsten Morgen will der Ex-Fußballer angeblich kaum noch etwas von dem Vorfall wissen. Eine Entschuldigung? Fehlanzeige. Für Yeliz Koc öffneten sich dadurch alte Wunden.

Die Reality-Darstellerin erinnerte sich dabei an ihre Kindheit ohne Vater. Auch die Gewalt, die ihre Mutter erlebt haben soll, kam zur Sprache: "Ich war immer ganz allein an meinem Geburtstag auf der Treppe. (...) Ich habe mir immer einen Papa gewünscht."

Tiefe Verletzungen bei der Aussprache

Bei einer späteren Aussprache wurde deutlich, wie tief die Verletzungen bei Yeliz sitzen. Das zerrüttete Verhältnis zwischen Vater und Tochter scheint nach diesem TV-Auftritt belasteter denn je.

BILDSTRECKE: VIP-Bilder des Tages 2026 i ?

Yeliz Koc ist vielen als Ex-Freundin von Jimi Blue Ochsenknecht bekannt. Die beiden haben eine gemeinsame Tochter. Ihr Vater Savaş spielte in den 1990er-Jahren für die türkische Nationalmannschaft.