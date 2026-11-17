Eigentlich sollte die Reality-Show "Prominent verwandt" Vater und Tochter zusammenbringen.
Doch statt Versöhnung kam es zum Eklat: Der frühere türkische Nationalspieler Savaş Koc rastete im Alkoholrausch völlig aus und beleidigte seine Tochter Yeliz wüst: Ich f*** deine Mutter. Verpiss dich."
Am nächsten Morgen will der Ex-Fußballer angeblich kaum noch etwas von dem Vorfall wissen. Eine Entschuldigung? Fehlanzeige. Für Yeliz Koc öffneten sich dadurch alte Wunden.
Die Reality-Darstellerin erinnerte sich dabei an ihre Kindheit ohne Vater. Auch die Gewalt, die ihre Mutter erlebt haben soll, kam zur Sprache: "Ich war immer ganz allein an meinem Geburtstag auf der Treppe. (...) Ich habe mir immer einen Papa gewünscht."
Bei einer späteren Aussprache wurde deutlich, wie tief die Verletzungen bei Yeliz sitzen. Das zerrüttete Verhältnis zwischen Vater und Tochter scheint nach diesem TV-Auftritt belasteter denn je.
Yeliz Koc ist vielen als Ex-Freundin von Jimi Blue Ochsenknecht bekannt. Die beiden haben eine gemeinsame Tochter. Ihr Vater Savaş spielte in den 1990er-Jahren für die türkische Nationalmannschaft.