Yoga-Übungen machen Frauen fit im Schritt

Diese Übungen trainieren die "Yoni". Dabei geht es vor allem um die weiblichen Genitalien.

Yoni-Yoga steigert Lust

Der Name verrät es nicht, aber dieses Programm geht unter die Gürtellinie: "Women Health Yoga" ist die neue halbe Stunde, die Frauen etwa bei "John Harris" in Wien (Schiller- und Margaretenplatz) ihren verstecktesten drei Muskelgruppenwidmen: "Wir trainieren unsere Yoni", benennt Yoga-Lehrerin Doris Kemptner die weiblichen Genitalien mit dem Tantra-Ausdruck.Die Einheit beginnt mit enthemmtem Tanzen zu schamanischer Musik. In lockerer Stimmung geht's auf die Matte, wo Yoga-Übungen wie "der Frosch", "die Königin" oder die Becken-Kippe zu ungewohnter Offenheit führen. Auch spezielle „Yoni"-Atemtechniken bringen frischen Wind ins Unterstübchen.Durch An- und Entspannen der Beckenbodenmuskeln werden "Rose" (Vagina) und "Blume" (Rektum) intensiver durchblutet. "Das erhöht die Empfindsamkeit und steigert die Lust", verspricht Trainerin Doris.