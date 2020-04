Youtube hostet ein riesiges Gratis-Filmfestival

Große Filmfestivals finden heuer wegen der Corona-Pandemie nicht statt. Nun gibts eine Online-Alternative: Ein Youtube-Event mit 20 der bekanntesten Filmfestivals.

Cannes und Sundance Film Festival sind dabei

Spenden sind erwünscht

Zwischen dem 29. Mai und dem 7. Juni schließen sich die größten der verschobenen Filmfestivals für ein riesiges Online-Festival zusammen. Zehn Tage lang werden auf dem Youtube-Kanal "We Are One" gratis verschiedene Filme, Kurzfilme, Musik und Komödie gespielt, die eigentlich auf den diesjährigen Festivals hätten gezeigt werden sollen.Unter den teilnehmenden Festivals sind zum Beispiel das weltbekannte Cannes Film Festival, das Sundance Film Festival – und auch das Locarno Film Festival. Die jeweiligen Betreiber werden ihr eigenes Programm auf die Beine stellen und so laut Jane Rosenthal, Leiterin der Tribeca Enterprises und des Tribeca Film Festival, zeigen, wie unterschiedlich und einzigartig jedes Festival sein kann."Wir hoffen, dass die Kunst und die Macht der Filme verstanden wird", sagt sie zu "Variety". In den nächsten Wochen wird der Zeitplan des globalen Events veröffentlicht.Obwohl das Streamen der Inhalte nichts kosten soll, werden die Zuschauerinnen und Zuschauer zu Spenden aufgefordert werden. Diese werden laut Youtube verschiedenen Organisationen bereitgestellt, die versuchen, das Coronavirus zu bekämpfen.