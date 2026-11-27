i Schlagersänger Heino verwendet im Song "Erika" Text eines Marschliedes aus dem Dritten Reich. IMAGO/NL Beeld Erinnert an NS-Marschlied YouTube-Sperre! Heinos neues Video sorgt für Aufregung Heinos Neuauflage des Liedes "Erika" wurde von YouTube wegen eines Verstoßes gegen die Hassrede-Richtlinien gesperrt. Von Heute Entertainment 27.11.2026, 21:20 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Der bekannte deutsche Volkssänger Heino gerät mit seiner neuen Version des Liedes "Erika (Auf der Heide)" in Schwierigkeiten.

Nachdem das Musikvideo auf YouTube veröffentlicht wurde, sperrte die Plattform den Clip nur wenige Minuten später. Auch auf TikTok wurde ein Ausschnitt des Videos von Heinos Account entfernt, obwohl es dort in kurzer Zeit 400.000 Aufrufe erzielte.

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Als Grund für die Sperre nannte YouTube die eigene Richtlinie zu Hassrede. Demnach seien Inhalte, die eine Überlegenheitsideologie fördern und Gewalt, Diskriminierung oder Ausgrenzung rechtfertigen, auf der Plattform nicht erlaubt.

Wie die "Bild" berichtet, ist der Ursprung des Liedes problematisch: "Erika" wurde 1938 vom NS-Kapellmeister Herms Niel als Marschlied für die deutsche Wehrmacht komponiert und im Nationalsozialismus als Propagandalied verwendet.

Historische Belastung des Liedes

Obwohl im Liedtext von "Erika" keine Hasswörter vorkommen und es um eine Frau sowie blühendes Heidekraut geht, betonen Kritiker wie die "Jüdische Allgemeine": "Dennoch ist es kein harmloses Volkslied ohne historischen Hintergrund, sondern ein nationalsozialistisch geprägtes Propaganda-Marschlied mit einem unverfänglich klingenden Text. Dass der Text weder Hitler noch die NSDAP erwähnt, ändert nichts an seiner historischen Funktion."

Das Lied wurde nach dem Zweiten Weltkrieg nicht verboten und ist rechtlich nicht strafbar. Dennoch gilt es etwa bei der deutschen Bundeswehr als historisch belastet.

Während Originalversionen und andere Bearbeitungen weiterhin bei YouTube abrufbar sind, bleibt Heinos neue Version gesperrt.

Heino wehrt sich gegen Vorwürfe

Heino betont, dass sein Song keine Verherrlichung des Nationalsozialismus darstelle. Er sagt zu "Bild": "Ich kann nicht verstehen, was ‚Erika‘ mit Hass und Gewalt zu tun haben soll. Das ist doch absurd! Mein Song ist keine neue Interpretation des alten Marschliedes, sondern ein eigenständiges, neues Werk. Das historische Marschlied zu singen, käme für mich in keiner Weise infrage. Ich lehne jegliche Verherrlichung des braunen Sumpfes ab und verwehre mich dagegen, Nazi-Lieder zu singen."

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Heinos Manager Helmut Werner hat bereits rechtliche Schritte gegen YouTube eingeleitet. Es ist nicht das erste Mal, dass der Sänger mit seiner Liedauswahl für Diskussionen sorgt.

Bereits in den 1970er-Jahren nahm er das Deutschlandlied mit allen drei Strophen auf. Auch das Lied "Schwarzbraun ist die Haselnuss", das ebenfalls als Marschlied in der Wehrmacht gesungen wurde, gehört zu seinem Repertoire.