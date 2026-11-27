i Heinos Version unterscheidet sich musikalisch deutlich von der Aufnahme aus dem Jahr 1938. Instagram "Erika" Schwere Vorwürfe – YouTube sperrt Heinos neuen Song Der Volksmusiker Heino (87) hat das historisch belastete Lied "Erika" als EDM-Version neu aufgenommen. YouTube reagierte mit einer Sperre. Von Heute Entertainment 27.11.2026, 20:10 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Nur wenige Minuten nach der Veröffentlichung war Schluss: YouTube sperrte das neue Musikvideo von Schlagersänger Heino zu seinem Song "Erika (Auf der Heide)".

Auch auf TikTok wurde ein Ausschnitt gelöscht, nachdem dieser in nur zwei Stunden bereits 400.000 Aufrufe erreicht hatte.

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Die Videoplattform begründete die Sperre offiziell mit ihrer Richtlinie zu Hassrede. Diese untersagt Inhalte, die hasserfüllte Überlegenheitsideologie fördern. Auf Instagram sind Heinos Clips zu dem Lied hingegen weiterhin abrufbar.

Der 87-Jährige zeigt sich irritiert über die Entscheidung. "Ich kann nicht verstehen, was Erika mit Hass und Gewalt zu tun haben soll. Das ist doch absurd!", sagt er gegenüber Bild, wie das Blatt berichtet. Er lehne jede Verherrlichung des Nationalsozialismus ab.

Lied stammt aus der NS-Zeit

Das Lied "Erika" wurde 1938 von Herms Niel komponiert, einem führenden Nazi-Kapellmeister und NSDAP-Mitglied. Es wurde von der Wehrmacht als Marschlied verwendet. Der eigentliche Text handelt von blühendem Heidekraut und einer Frau namens Erika – enthält also keine expliziten Nazi-Inhalte. Dennoch ist das Lied durch seine Entstehung und Verwendung historisch belastet.

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Heinos Manager Helmut Werner hat bereits rechtliche Schritte gegen YouTube eingeleitet. Die Neuaufnahme kombiniert nur die erste Strophe des Originals mit modernen Pop- und EDM-Beats. Das Musikvideo wurde in der Lüneburger Heide zwischen blühenden Heidepflanzen gedreht.