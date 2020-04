Youtube-Star JayJay Jackpot mit 32 Jahren tot

Die kultige Blondine, die wohl in jeder Facebook-Chronik mindestens einmal aufgetaucht ist, verstarb in der Nacht auf Dienstag.

Seit 2015 machte sie Videos, in denen sie sich selbst dumm stellte und sich möglichst stark zum Affen machte. Sie erklärte den Menschen, wie die Welt ihrer Meinung nach funktioniere...beispielsweise leitete sie das Wort "Kollabieren" her, indem sie "Cola und Bier" miteinander vermischte.Während sie ihre Fans zum Lachen brachte, plagte sie eine schwere Herzkrankheit. Und das offenbar schon seit Jahren, wie ihr Manager Carlo Vista gegenüber "RTL" bestätigte."Nach langer schwerer Krankheit kam der Tod letztendlich doch überraschend". Er erklärt weiter: "Wir sind traurig sie verloren zu haben, jedoch erleichtert, sie erlöst zu wissen und dankbar für die Zeit, die wir mit ihr hatten."Schon im Alter von zwölf Jahren wurde der Herzfehler festgestellt. Aus diesem Grund wurde es zwischenzeitlich auch immer ruhiger um den Social-Media-Star.2020 hätte das Jahr von JayJay Jackpot werden sollen. Sie arbeitete offenbar an einem Comeback und war auch im Gespräch für ein TV-Format.