Milliardäre - Die 10 Videos mit den meisten Klicks

Zum zehnten Geburtstag von Vevo verrät der Musikvideo-Dienst, welche seiner Musikvideos am öftesten angeschaut wurden.

Die von Sony Music Entertainment, der Universal Music Group und der Abu Dhabi Media Company betriebene Plattform startete vor knapp 10 Jahren ihren Dienst und stellt auf YouTube zehntausende Musikvideos von Künstlern aus aller Welt bereit.Zum Jubiläum zieht man jetzt über den unglaublichen Erfolg der letzten Jahre Bilanz und listet die 10 Videos mit den meisten Klicks auf. Wenig überraschend hat dabei im globalen Ranking nach wie vor "Despacito" von Luis Fonsi und Daddy Yankee mit weitem Abstand die Nase vorne. Der Sommerhit aus dem Jahr 2017 hält momentan bei sagenhafte 6,46 Milliarden Klicks. Bis die Zahl die Weltpopulation überflügelt haben wird ist nur mehr eine Frage der Zeit."In den letzten zehn Jahren hat Vevo die Spielregeln völlig verändert und hat Künstlern unendliche Möglichkeiten bereitgestellt, sich mit Fans aus der ganzen Welt zu verbinden und von ihnen in Echtzeit Reaktionen zu erhalten", gratuliert Luis Fonsi Vevo zum Geburtstag. Interessanter Weise findet sich der Song in der Rangliste der USA "nur" auf Platz 6, in Großbritannien kommt er in den Top 10 gar nicht vor.