i ApoRed ist am Ende. Youtube "Verbotener Migrant" Unerwünscht! Skandal-YouTuber kassiert Einreiseverbot Der deutsche YouTuber ApoRed wurde in Nordzypern offiziell zum "unerwünschten Ausländer" erklärt und darf künftig nicht mehr einreisen. Von Heute Entertainment 14.10.2026, 10:15 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Der umstrittene deutsche Influencer ApoRed bekommt erneut Probleme mit den Behörden. Nachdem er sich zuletzt in Nordzypern aufgehalten hatte, wurde er dort nun vom Ministerrat offiziell als "unerwünschter Ausländer" und "verbotener Migrant" eingestuft.

Die Entscheidung wurde auf einer Regierungswebsite veröffentlicht und vom YouTuber Mexposed öffentlich gemacht. Als Grundlage dient ein Sicherheitsbericht der Polizeigeneraldirektion sowie Bestimmungen des nordzyprischen Ausländer- und Einwanderungsrechts.

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Wie Comicschau berichtet, verliert ApoRed damit sein Aufenthaltsrecht in Nordzypern. Auch eine erneute Einreise soll ihm künftig verwehrt bleiben.

Abschiebehaft droht

Sollte die Polizei den YouTuber bei einer Kontrolle antreffen, könnte sie ihn festnehmen und in Abschiebehaft bringen. Eine Abschiebung würde ihn zunächst in die Türkei führen, da es von Nordzypern aus keine Direktflüge nach Deutschland gibt.

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Nordzypern wird international nur von der Türkei anerkannt. Die Region galt für ApoRed laut Comicschau bislang als vergleichsweise sicher, da von dort in der Regel nicht abgeschoben wird. Wie es für den YouTuber nun weitergeht, bleibt abzuwarten.