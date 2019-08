Youtuber PewDiePie knackt nächsten Weltrekord

Der Youtube-Star PewDiePie ist weiter auf unerreichtem Erfolgskurs. Er ist nun die erste Einzelperson mit mehr als 100 Millionen Abonnenten.

Der Schwede Felix Kjellberg alias "PewDiePie" (ausgesprochen "Pju-die-Pai") fliegt derzeit von Höhepunkt zu Höhepunkt. Erst vor einer Woche hat er seine große Liebe, die Influencerin Marzia Bisognin, geheiratet. Nun stellt er einen Youtube- Rekord auf: Als erste Einzelperson hat er mehr als 100 Millionen Abonnenten.



Der 29-Jährige ist mit seinen Videos, in denen er diverse PC-Spiele spielt und kommentiert, zum Youtube-Millionär und geworden. Immer wieder erntete PewDiePie allerdings auch heftiger Gegenwind, wenn er wieder einmal bewusst provozierte. Besonders für antisemitische und rassistische Witze und Aktionen entschuldigte er sich hinterher mehrmals.



Immer wieder Skandale



Zuletzt erlangte er traurige Bekanntheit abseits von Youtube, als der rechtsextreme Terrorist von Christchurch, der in zwei Moscheen 50 Männer, Frauen und Kinder ermordete, bei seinem Anschlag "Abonniert PewDiePie" in die Kamera rief. Kjellberg verurteilte den Anschlag daraufhin und distanzierte sich von Rechtsextremismus.



Allen Skandalen und Diskussionen um sein Schaffen und seine Person zum Trotz ist er weiterhin die erfolgreichste Youtube-Persönlichkeit. Von seiner ungebrochenen Beliebtheit zeugt auch sein aktueller Rekord. Keine Einzelperson hat auf der weltgrößten Video-Plattform so viele Abonnenten wie er.



(hos)