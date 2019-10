Weihnachtliche Doppel-Party mit Yung Hurn

Kurz vor dem heiligen Abend ist im Wiener Gasometer zwei Mal Eskalation angesagt.

Der Donaustädter Superstar Yung Hurn lädt seine Fangemeinde ein, mit ihm gemeinsam etwas Stimmung in die besinnliche Jahreszeit zu bringen. Am 22. und 23. Dezember gibt er sich im Wiener Gasometer die Ehre.Tickets für beide Shows sind nach wie vor im Vorverkauf erhältlich. Nach dem Tohuwabou, das der Auftritt von Yung Hurn am diesjährigen Donauinselfest erzeugt hat, sollte man sich allerdings beeilen, um noch eine Karte zu bekommen.Am 20. und 21. Dezember gastiert der Cloud-Rapper in Graz. Zuvor ist er den ganzen November in Deutschland unterwegs.