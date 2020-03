Zadic flucht zweimal täglich auf Bosnisch

Justizministerin Alma Zadic (Grüne) hat dem Magazin "biber" ein Interview ohne Worte gegeben. Sie antwortete nur in Zahlen.

Dem Magazin "biber" hat Justizministerin Alma Zadic ein Interview in Zahlen gegeben. Darin gibt sie Berufliches, aber auch Privates preis.Die gebürtige Bosnierin hat mit dem Notendurchschnittmaturiert. Die Frage, wie oft sie täglich in ihrer Muttersprache Bosnisch flucht, beantwortet sie mitisst Zadic bei McDonald's, ein Besuch in ihrer Heimatstadt Tuzla geht sich nuraus.In Sachen Politik zeigt sie an: Sie will noch mindestensJahre lang politisch tätig sein. Wobei sie niemanden hat, zu dem sie aufschaut. Wie viele aktuelle PolitikerInnen Österreichs bewundert sie?Die ideologische Distanz zwischen den beiden Regierungsparteien legt der aktuelle Weltrekordhalter Usain Bolt in 9,58 Sekunden zurück. Auf einer Skala von 1-100 stuft sich die Grüne Zadic nämlich selbstein, Kanzler Sebastian Kurz (ÖVP)hingegenNoch weiter rechts stehenBekannte der Justizministerin. In ihrem Bekanntenkreis gibt es nämlich zwei FPÖ-Wähler, wie sie verrät. Unter Zadics Twitter-Followern tummeln sichIdentitäre. Diese gehören möglicherweise zum Kreis der Verdächtigen, die Zadic in diesem Jahr (es ist knapp 2 Monate alt)Hassnachrichten geschickt haben. Sie werden derzeit auf strafrechtliche Inhalte geprüft, heißt es. Den Hassnachrichten stehen immerhin auch Glückwünsche gegenüber, die sie zu ihrem Amtsantritt bekommen hat.von ihnen kamen aus Bosnien.Auch zu Zadics Arbeitsalltag erfährt man im "biber"-Interview einiges. Etwa, dass ZadicStunden pro Tag arbeitet.ihrer Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter haben Migrationshintergrund.wiederum sprechen ihren Namen falsch aus.Wenn sie könnte, würde ZadicVerfassungsgesetze ändern. Dafür bedarf es allerdings einer Zwei-Drittel-Mehrheit im Parlament. Einfacher, wenn auch nicht umstrittener, wird die geplante Einführung einer Sicherheitshaft. Die Wahrscheinlichkeit, dass das kommt, schätzt Zadic auf