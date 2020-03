Zahl der Corona-Infizierten in Österreich steigt

Die Zahl der Erkrankungen durch das Coronavirus in Österreich steigt weiter an. Mittlerweile sind bereits 655 Menschen mit dem Virus infiziert.

Das Gesundheitsministerium hat am Samstagnachmittag (Stand 15.00 Uhr) die aktuellen Zahlen der Corona-Kranken in Österreich veröffentlicht.Demnach haben sich bereits 655 Personen im Land mit dem Virus angesteckt, am Vormittag waren es noch 602. Damit steigt die Zahl der Erkrankten weiter an.Die meisten Infizierten befinden sich derzeit in Tirol, hier sind insgesamt 206 Menschen an Covid-19 erkrankt. In Oberösterreich liegt die Zahl bei 116 Erkrankten und in Wien bei 101.In der Niederösterreich leiden 82, in der Steiermark, 71, in Vorarlberg 34, in Salzburg 30, im Burgenland 10 und in Kärnten 5 Personen an Corona.Sechs Personen - Wien (3), Tirol (2) und Niederösterreich (1) - sind genesen.Weltweit wurden bisher insgesamt 145.653 bestätigte Fälle bekannt gegeben, 80.973 davon meldete China.