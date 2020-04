Zahl der Corona-Toten in Österreich steigt auf 350

Derzeit sind fast 14.000 Personen mit dem Virus infiziert. 243 Menschen müssen auf Intensivstationen behandelt werden.

Bisher gab es in Österreich 13.945 positive Testergebnisse. Mit heutigem Stand (Sonntag, 12. April 2020) sind österreichweit 350 Personen an den Folgen des Corona-Virus verstorben und 6.987 sind wieder genesen.Derzeit befinden sich 1.035 Personen aufgrund des Corona-Virus in krankenhäuslicher Behandlung und davon 243 der Erkrankten auf Intensivstationen. Dies gab das Bundesministerium für Inneres bekannt.Was die Geschlechterverteilung der Erkrankten anbelangt, so sind inzwischen gleich viele Männer wie Frauen mit dem Virus infiziert.Am meisten Corona-Kranke gibt es in Tirol, gefolgt von Niederöstererich, Oberösterreich und Wien - in absoluten Zahlen.