Zahl der echten Grippefälle ging deutlich zurück

Die Zahl der echten Grippefälle ging innerhalb einer Woche um über ein Viertel zurück. Auch die grippalen Infekte wurden weniger.

Der Höhepunkt der Grippewelle dürfte in NÖ bereits erreicht worden sein. Die Zahl der echten Grippefälle ging binnen einer Woche um 26,6 % zurück.In Kalenderwoche 8 waren bei der Österreichischen Gesundheitskasse in NÖ 11.427 Personen krankgemeldet, davon 10.730 wegen grippaler Infekte und 697 wegen der echten Grippe.Zum Vergleich: In der Kalenderwoche 7 waren noch 12.858 Personen wegen grippalen Infekten und 949 Menschen wegen der echten Grippe als arbeitsunfähig gemeldet gewesen.Die Statistik umfasst nur Erwerbstätige, die bei der Gesundheitskasse in Niederösterreich versichert sind (keine Pensionisten, Kinder und Versicherte anderer Krankenversicherungsträger).