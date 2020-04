Zahl der Genesenen steigt auf 300, aber 11 Tote

Die aktuellen Zahlen des Landes Oberösterreich zeigen, dass es immer mehr Menschen gibt, die als genesen vom Coronavirus gelten.

Es ist eine erfreuliche, wenn auch langsame Entwicklung in Oberösterreich. Am Mittwoch, dem 1. April, wurden im ganzen Bundesland 300 Menschen (offiziell) als genesen gemeldet. Das sind um 30 mehr als am Vortag.Leider ist aber auch die Zahl der Menschen gestiegen, die im Zusammenhang mit dem Virus gestorben sind. 11 Personen sind mittlerweile verstorben.Insgesamt sind derzeit 1.307 Oberösterreicherinnen und Oberösterreicher positiv auf das Virus getestet. 5.683 Menschen befinden sich in Quarantäne, 29 müssen in den Krankenhäusern intensivmedizinisch betreut werden, 113 auf den Normalstationen.