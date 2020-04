Zahl der Infizierten in OÖ ist leicht gestiegen

Ist es der Oster-Effekt? Zum ersten Mal seit vielen Tagen ist die Zahl der an Corona-Infizierten in Oberösterreich gestiegen, wenn auch nur leicht.

Noch ist es zu früh, um eine klare Tendenz oder gar einen Oster-Effekt zu erkennen. Allerdings ist es auffallend, dass nachdem tagelang die Zahl der positiv getesteten Menschen kontinuierlich zurückging, jetzt wieder ein leichter Anstieg registriert wurden.Sonntagmittag hatte das Land Oberösterreich 164 Infizierten ausgewiesen, Montagfrüh waren es dann 171, also um fünf mehr als am Sonntag. Alleine in Gmunden kam über Nacht drei neue Fälle dazu.Unterdessen sank die Zahl der Menschen, die in Quarantäne waren auf 1.084. 2.022 Menschen gelten aktuell als genesen.