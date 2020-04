Zahl der Infizierten sinkt, aber ein neuer Todesfall

Erfreuliche Zahlen in OÖ. Die Zahl der positiv auf das Corona-Virus sinkt weiter. Allerdings verstarb an Sonntag eine weiter Patientin.

Vorwürfe an Krankenhaus

Am Sonntag um 13 Uhr zählte das Land Oberösterreich nur noch 164 Menschen, die positiv getestet sind. Auffallend, während in den meisten Bezirken die Zahl der Erkrankten zurückging oder gleich blieb, gab es in Bezirk Rohrbach eine Steigerung von 10 Prozent.Eine 78-jährige Frau aus dem Bezirk Freistadt mit Vorerkrankungen (Klinikum Freistadt) verstarb am Sonntag.Beim oö. Krankenhauspersonal (gesamt knapp 27.000 Personen) werden derzeit 4,9 Prozent krankheitsbedingte Ausfälle (alle Erkrankungen, inklusive Covid-Erkrankte bzw. Covid-positiv Getestete und in Quarantäne befindliche Kontaktpersonen) verzeichnet.In Braunau gibt es zudem Aufregung. In einer anonymen Mail an eine Tageszeitung wurde dem Krankenhaus vorgeworfen am Tod einer 41-jährigen Frau (ohne Vorerkrankungen) schuld zu sein. Sie soll trotz des Verdachts auf Corona nach Hause geschickt worden sein. Wenige Tage später wurde sie wieder eingeliefert, verstarb aber am 22. April.In einer Reaktion bestreitet das Krankenhaus die Vorwürfe. "Nach den bisher durchgeführten internen Erhebungen konnte bei der Behandlung der verstorbenen Patientin kein ärztliches Fehlverhalten festgestellt werden", heißt es in einer Aussendung.Es wurde aber die Obduktion des Leichnams der Frau angeordnet.