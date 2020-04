Zahl der Kranken und Toten in Wien steigt weiter an

Mittlerweile sind über 11.200 Personen in Österreich mit dem Coronavirus infiziert. Auch in der Bundeshauptstadt steigt die Zahl der Infizierten und Toten täglich.

Die Landessanitätsdirektion Wien und der medizinische Krisenstab der Stadt Wien informieren regelmäßig über die aktuellen Fallzahlen und weitere Kennzahlen zum Covid-19-Virus.Mit Stand 8.00 Uhr sind in Wien derzeit 1.646 Erkrankungen bestätigt. Die Zahl der mit dem Virus in Zusammenhang stehenden Todesfälle beträgt 34. Eine 83-jährige Frau und zwei 80-jährige Männer sind im Krankenhaus verstorben.98 Menschen sind gesundet und genesen, heißt es in einer Aussendung am Freitag.Die Gesundheitshotline 1450 hat 1.888 Anrufe entgegengenommen. Informationen für die Bevölkerung erteilt auch die Service-Nummer der Agentur für Gesundheit und Ernährungssicherheit (AGES) unter 0800 555 621.