Zahl steigt weiter: Schon 113 Virus-Tote in Wien

Über 2.400 Menschen haben sich in der Bundeshauptstadt bisher mit dem Coronavirus angesteckt, 113 sind an den Folgen einer Infektion verstorben.

Die Landessanitätsdirektion Wien und der medizinische Krisenstab der Stadt Wien informieren regelmäßig über die aktuellen Fallzahlen und weitere Kennzahlen zum Covid-19-Virus.Stand 08.00 Uhr sind in Wien 2.405 Erkrankungen bestätigt. 1.772 Personen haben das Virus besiegt und sind wieder genesen, heißt es in einer Aussendung.Die Zahl der mit dem Virus in Zusammenhang stehenden Todesfälle beträgt 113. Die Todesfälle waren zwei Männer und eine Frau zwischen 77 und 88 Jahren. Alle hatten Vorerkrankungen.Die Gesundheitshotline 1450 hat 451 Anrufe entgegengenommen. Informationen für die Bevölkerung erteilt auch die Service-Nummer der Agentur für Gesundheit und Ernährungssicherheit (AGES) unter 0800 555 621.