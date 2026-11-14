i Giovanni Zarrella Reuters Genug ist genug Jetzt platzt Zarrella der Kragen – wegen Weihnachts-Hit Giovanni Zarrella hat für alle, die "Last Christmas" nervig finden, eine deutliche Botschaft: Sie lügen seiner Meinung nach einfach. Von Heute Entertainment 14.11.2026, 13:45 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Kaum beginnt die Weihnachtszeit, ist er wieder da: "Last Christmas" von Wham! Seit 1984 begleitet der Hit Millionen Menschen durch den Advent. Während die einen bei den ersten Tönen in Weihnachtsstimmung kommen, können andere den Dauerbrenner längst nicht mehr hören.

Der italienisch-deutsche Sänger Giovanni Zarrella (48) hat in dieser Debatte eine ziemlich klare Position. Und für alle, die den Kult-Hit nicht ausstehen können, hat er eine deutliche Ansage parat.

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"Ich liebe Last Christmas von Wham!, obwohl ich weiß, dass das Thema umstritten ist. Der Song läuft im Radio rauf und runter", sagt der Sänger, wie RTL unter Berufung auf die Deutsche Presse-Agentur berichtet. Und wer jetzt die Augen verdreht, bekommt von ihm direkt noch einen mit: "Wer ernsthaft behauptet, dass Last Christmas nicht doch irgendwie ein fantastischer Song ist, der lügt meiner Meinung nach einfach."

Zarrellas Lieblings-Weihnachtshits

"Last Christmas" ist allerdings längst nicht der einzige Weihnachtshit auf Zarrellas Playlist. Auch Mariah Careys "All I Want for Christmas Is You" gehört zu seinen Favoriten.

Das ganz große Weihnachtsgefühl löst bei ihm aber Michael Buble aus. "Für mich beginnt Weihnachten zudem immer mit It is Beginning to Look a Lot Like Christmas von Michael Buble", verrät Zarrella.

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Eigener Weihnachtssong

Inzwischen will der 48-Jährige auch selbst für Weihnachtsstimmung sorgen. Mit "Every Day Feels Like Christmas" hat Zarrella gerade einen eigenen Weihnachtssong veröffentlicht. Im Gegensatz zu vielen seiner anderen Lieder singt er darin auf Englisch statt auf Italienisch.