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Giovanni Zarrella in seiner neuen Show.
Giovanni Zarrella in seiner neuen Show.
ZDF
Neues Konzept gescheitert

Nicht wie geplant! Heftiger Schlag für Zarrella

Trotz prominenter Gäste und Kinder-Stars schalteten am Samstagabend nur 2,37 Millionen Zuschauer ein, so wenige wie noch nie bei der Show.
Heute Entertainment
Von Heute Entertainment
21.09.2026, 12:04
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Giovanni Zarrella (48) wollte mit einem frischen Konzept punkten. Bei der neuesten Ausgabe seiner ZDF-Musiksendung setzte er auf junge Künstler und gab auch den Kleinsten eine Bühne – in der Hoffnung, jüngere Zuschauer anzulocken.

Giovanni Zarrella will jetzt den ORF fertig machen

Schlagerstar Matthias Reim (68) sang seinen Hit "Verdammt, ich lieb dich" mit einem zwölfjährigen Nachwuchstalent, DSDS-Sieger Alexander Klaws (43) trat gemeinsam mit Sohn Lenny (9) auf. Auch Der Graf (56) von Unheilig begleitete einen Kinderchor aus Köln. TV-Legende Marijke Amado (72), bekannt aus der "Mini Playback Show", rundete das Programm ab.

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Rekord-Tiefstwert bei den Quoten

Doch der Plan ging nicht auf, wie TAG24 berichtet: Mit nur 2,37 Millionen Zuschauern unterbot die Sendung ihren bisherigen Tiefstwert von 2,73 Millionen deutlich. Der Gesamtmarktanteil lag bei 13,2 Prozent.

Heftige Kritik gegen Zarrella - ZDF muss eingreifen

Besonders bitter für die TV-Macher: Aus der werberelevanten Zielgruppe der 14- bis 49-Jährigen schalteten nur 135.000 Personen ein – das entspricht einem Marktanteil von mageren 4,7 Prozent. Das neue Konzept verfehlte also sein Ziel komplett.

ARD holte sich den Tagessieg

Die Konkurrenz hatte an diesem Abend die Nase vorn: Die ARD sicherte sich mit dem Staffelfinale von "Babylon Berlin" den Tagessieg. Gleich vier Folgen hintereinander lockten 2,48 Millionen Zuschauer vor die Bildschirme.

red,21.09.2026, 12:04
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