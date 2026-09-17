i Influencer Stefano Zarrella hat bei "MJ - Das Michael Jackson Musical" einen Kindheitstraum erfüllt - mit echten Jackson-Choreografen. APA-Images / Action Press / AEDT Kindheitstraum erfüllt Zarrella tanzt wie sein Idol Michael Jackson Influencer Stefano Zarrella hat bei "MJ - Das Michael Jackson Musical" einen Kindheitstraum erfüllt - mit echten Jackson-Choreografen. Von Heute Entertainment 17.09.2026, 09:44 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Schon als kleiner Junge wollte Stefano Zarrella (35) einmal wie Michael Jackson tanzen. Jetzt wurde sein Traum wahr: Der Food-Influencer und Bruder von Schlagersänger Giovanni Zarrella (48) absolvierte einen exklusiven 90-minütigen Dance-Workshop beim Musical in Hamburg.

Die Choreografen Rich und Tone Talauega zeigten dem Instagram-Star (2,6 Millionen Follower) alle legendären Moves des King of Pop. Das Besondere: Die Brüder arbeiteten viele Jahre als Tänzer und Choreografen für das Original.

"Heute" auf Google als bevorzugte Quelle festlegen Hinzufügen

"Sobald es ums Tanzen und um Michael Jackson geht, kommt der kleine Junge in mir zum Vorschein", erklärte Zarrella laut tag24.de. Bereits als Kind habe er zu Hause zu den Songs seines Idols getanzt und dessen Choreografien nachgemacht.

Die legendären Ghost Steps

Zarrella lernte bei seinem Besuch auch eine besondere Facette von Jacksons Tanzsprache kennen: die sogenannten "Ghost Steps". Laut den Choreografen zeichne sich die Bewegung nicht nur durch die einzelnen Schritte aus, sondern durch Balance, Körpergefühl und Ausdruck.

"Mit Rich und Tone Talauega zu tanzen und aus erster Hand zu erfahren, wie Michael Jackson seine Bewegungen entwickelt und perfektioniert hat, war für mich ein einmaliges Erlebnis", freute sich der gebürtige Schwabe.

BILDSTRECKE: VIP-Bilder des Tages 2026 i ?

Castwechsel steht bevor

Der Workshop fand im Rahmen des anstehenden Castwechsels beim Musical statt. Erik Hamilton wird ab Herbst 2026 die Rolle des Michael Jackson übernehmen.