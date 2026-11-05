i Viele wollen der nächste "James Bond" nach Daniel Craig werden - ER ist schon fix dabei. istockphoto ("Heute"-Montage; istockphoto ("Heute"-Montage; REUTERS/Luke MacGregor/Files Vorweihnachtszeit Bond-Hammer! ZDF macht Fans ein Mega-Geschenk Das ZDF macht Geheimagenten-Fans ein Geschenk: Ab 1. Dezember sind fast alle James-Bond-Filme im Streaming-Portal verfügbar – nur einer fehlt. Von Heute Entertainment 05.11.2026, 08:52 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Für Bond-Liebhaber wird heuer die Vorweihnachtszeit besonders spannend. Das ZDF kündigt für sein Streaming-Portal eine umfangreiche "James Bond Collection" an. Insgesamt 24 der bisher 25 erschienenen Filme der Kultreihe werden ab Anfang Dezember zum Abruf bereitgestellt.

Ab dem 1. Dezember um 10 Uhr kannst du dir also täglich einen Bond-Film anschauen – perfekt für den Countdown bis Heiligabend. Die Filme bleiben 60 Tage lang verfügbar. Auch im linearen TV werden einige Teile zu sehen sein: 3sat strahlt ab 18. Dezember aus, das ZDF ab 24. Dezember und der neue ARD/ZDF-Sender Neo ab 16. Jänner.

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Einen kleinen Wermutstropfen gibt es allerdings, wie auf rtl.de berichtet wird: Ausgerechnet der bislang jüngste Teil fehlt. "Keine Zeit zu sterben" von 2021, Daniel Craigs Abschied als Geheimagent, ist in der Auflistung nicht dabei.

Wer wird der nächste Bond?

"Damit wird die bedeutende Film-Reihe dem ZDF-Publikum erstmals in dieser Breite zugänglich gemacht", freut sich Jasmin Maeda, Leiterin Internationale Fiktion beim Sender.

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Während sich Fans auf den Streaming-Marathon vorbereiten, bleibt eine große Frage offen: Wer übernimmt die Nachfolge von Daniel Craig? Dass "Dune"-Regisseur Denis Villeneuve den neuen Bond-Film inszeniert, ist bekannt. Zur engeren Auswahl gehören Berichten zufolge Callum Turner, Jack Lowden und Josh O'Connor – alle 36 Jahre alt.