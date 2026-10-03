i ? Schauspielerin wurde nur 25 Luna starb kurz vor Drehende – nun läuft ihr Film im TV Luna Jordan (25) starb überraschend, kurz bevor ihre Hauptrolle in der Serie "Wake Up" fertiggestellt wurde. Nun zeigt das ZDF die Serie. Von 03.10.2026, 16:48 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Der plötzliche Tod der jungen Schauspielerin Luna Jordan im Mai dieses Jahres hat viele Menschen berührt.

Die Berlinerin wurde nur 25 Jahre alt und stand zum Zeitpunkt ihres Todes noch für die Science-Fiction-Serie "Wake Up" vor der Kamera. Nun steht fest, wann die Serie ausgestrahlt wird.

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Premiere in der Mediathek und im TV

Wie t-online unter Berufung auf die Nachrichtenagentur dpa berichtet, ist "Wake Up" ab dem 23. Oktober in der ZDF-Mediathek verfügbar. Luna übernimmt darin wie geplant die Hauptrolle, obwohl die Dreharbeiten zum Zeitpunkt ihres Todes noch nicht abgeschlossen waren.

Désirée Nosbusch (l.) mit Luna Jordan. ZDF und Frank Dicks.

In "Wake Up" spielt Luna die Figur Emilia, die nach einem Skiunfall ihrer Schwester Clara schwere Schuldgefühle hat. Clara, verkörpert von Alicia von Rittberg, liegt seit zwei Jahren im Koma. Um ihre Ängste zu bewältigen, nimmt Emilia an einer experimentellen Therapie teil, bei der das Bewusstsein der Forscherin Hevi – gespielt von Aybi Era – zeitweise in ihren Körper übergeht.

Die beiden entdecken, dass diese Technologie möglicherweise weitreichender ist, als sie zunächst annahmen, und vielleicht sogar Emilias Schwester zurückholen könnte.

Auszeichnung beim Filmfest München

Die sechsteilige Serie basiert auf dem Roman "HUSK" von J. K. Messum und wurde beim Filmfest München bereits mit dem Preis für die beste TV-Serie ausgezeichnet. Die Premiere war dem Andenken von Luna Jordan gewidmet.

Jury-Mitglied Alexis von Wittgenstein erklärte dazu: "Kurz nachdem wir als Jury unsere Entscheidung getroffen hatten, haben wir von Luna Jordans Tod erfahren." Jordans Rolle in "Wake Up" sei "eine sehr besondere", die sie "auf ihre ganz eigene Art phänomenal verkörpert" habe.

Ab 28. Oktober wird "Wake Up" auch im linearen Fernsehen auf ZDFneo ausgestrahlt, jeweils mittwochs in Doppelfolgen.

Luna Jordan wird außerdem in der sechsten Staffel der ZDF-Serie "Jenseits der Spree" ein letztes Mal zu sehen sein. Die neue Staffel startet am 16. Oktober und beginnt mit einer Widmung für die verstorbene Schauspielerin, die seit 2021 die Rolle der Stella spielte.