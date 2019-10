Zehn Jahre "Wine in the City" in Wien

Am 24. Oktober wird die City wieder zur Weinstraße. Zum zehnten Mal präsentieren rund 15 Locations 63 Winzer aus Ostösterreich.

Nach einer Weinlese ist es an der Zeit, die besten Tropfen aus Ostösterreich zu verkosten. Den Rahmen dafür bietet bereits zum zehnten Mal das Event "Wine in the City" . Zum runden Geburtstag widmet das Event dem Burgenland einen Schwerpunkt und präsentiert 20 Winzer der Neusiedlersee DAC in der Österreichischen Nationalbibliothek.Weitere ausgesuchte Locations in der Wiener Innenstadt öffnen von 19.00 bis 22.00 Uhr ihre Pforten: Helvetia Versicherungen lädt in die Räumlichkeiten am Hohen Markt und zu Führungen hinter die Kulissen der Anker-Uhr, eines der beliebtesten Wiener Wahrzeichen. Kulinarische Höhepunkte versprechen weiters die Weinbar Civediamo, Footsteps, Gössl Wien, Meinl am Graben, Omar Besim, Österreichische Post, Popp & Kretschmer, Radisson Blu Style Hotel "Die Zwölf", Roma Friseurbedarf, Sportalm, Stadtbar, Uler Private Hairdressing, United Nude, Vis a Vis-Weinbar, Vulcanothek und natürlich WEIN & CO Stephansplatz, das Mekka der österreichischen Weinkultur. 63 Winzer schenken ausgesuchte Tropfen in den 15 Locations aus und laden zu einem Streifzug durch die Weinvielfalt Ostregion.Ab 21.30 Uhr findet der entspannte Ausklang der Jubiläumsveranstaltung im Restaurant Das Zwölf im Radisson Blu Style Hotel (1., Herrengasse 12) statt. Nach einem abendlichen Streifzug mit Weinen, kommen zum Abschluss auch Spirituosen-Liebhaber auf ihre Kosten und können sich auf eine Verkostung von "Rick Gin" und "MOTIF" freuen.Civediamo (1., Köllnerhofgasse 6)Footsteps, (1., Fleischmarkt 12)Gössl, (1., Weihburggasse 5)Helvetia Versicherungen AG, (1., Hoher Markt 10-11)Meinl am Graben,(1., Graben 19)Omar Besim,(1., Dorotheergasse 5)Österreichische Nationalbibliothek, (1., Josefsplatz 1)Österreichische Post, (1., Fleischmarkt 19)Popp & Kretschmer, (1., Kärntner Straße 51)ROMA Friseurbedarf, (1., Wipplingerstraße 5)Sportalm Store Wien, (1., Brandstätte 8)Stadtbar, (1., Hanuschgasse 3)Uler Private Hairdressing, (1., Graben 14)United Nude, (1., Herrengasse 6-8)Vis a Vis Weinbar, (1., Wollzeile 5)Vulcanothek im Palais Ferstel, (1., Freyung 2)WEIN & CO Stephansplatz, (1., Jasomirgottstraße 3-5)Tickets kosten 29 Euro pro Person. 119 Euro für fünf Personen. Online erhältlich.