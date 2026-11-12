i Dem Mädchen blieb ein Schulbesuch verwehrt. iStock Behörden ahnungslos Zehnjährige existierte für Behörden nicht Eine Familie in Dresden hielt ihre zehnjährige Tochter zehn Jahre lang vor den Behörden versteckt. Das Mädchen existierte offiziell nicht. Von Newsdesk Heute 12.11.2026, 07:01 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Ein inzwischen zehn Jahre altes Mädchen ist in Dresden nie bei den Behörden gemeldet gewesen und hat auch nie eine Schule besucht. Das Kind war zu keinem Zeitpunkt amtlich erfasst - es gab weder eine Geburtsurkunde noch eine Meldung bei den zuständigen Behörden.

Für die Behörden sei es eine schwierige Situation, wenn Eltern ein Kind bewusst "unter dem Radar" hielten, sagte der Sprecher des Landesamtes für Schule und Bildung, Clemens Arndt.

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Wie n-tv unter Berufung auf einen "Bild"-Bericht schreibt, lehnt das Ehepaar die Schulpflicht für seine Kinder ab. Der Fall der sechsköpfigen Familie war vor einigen Wochen bekannt geworden, weil sie nach einer Zwangsräumung auf einem Bürgersteig in Dresden lebte und in einen Hungerstreik getreten war.

Vater in Psychiatrie eingewiesen

Inzwischen ist die Familie in einer anderen Wohnung untergekommen. Der Familienvater wurde in eine psychiatrische Einrichtung eingewiesen.

"Schulpflichtverletzungen sehen wir gemeinsam mit unseren kooperierenden Behörden mit großer Sorge. Im Mittelpunkt steht dabei das Recht der Kinder auf Bildung", erklärte Arndt. Wenn jedoch keine Behörde Kenntnis über die Existenz eines Kindes habe, funktioniere auch nicht die Überwachung von Pflichten.

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In Deutschland sind Kinder ab dem sechsten Lebensjahr per Gesetz verpflichtet, eine Schule zu besuchen. Das Kind nicht zur Schule anzumelden, stellt eine Ordnungswidrigkeit dar - in manchen Bundesländern sogar eine Straftat.