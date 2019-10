Zeig uns deine coolsten Nebel-Fotos

Die Woche startet nebelverhangen – für Fotografen eine perfekte Gelegenheit, eindrucksvolle Bilder zu schießen.

In dichtem Nebel in die Arbeitswoche starten: Das schlägt in Wien vielen aufs Gemüt. Die Sichtweite in der Bundeshauptstadt betrug am Montagmorgen nur wenige hundert Meter. Passionierte Fotografen lassen sich davon aber nicht ins Boxhorn jagen und packen erst recht ihre Kamera aus! In dichtem Nebel lassen sich atmosphärische Bilder schießen.Siehst du das genauso? Dann zeig uns doch, wie du den Nebel mit deiner Kamera oder deinem Handy in Szene setzt! Teile den Foto per-App, sende es anoder schicke es uns aufoderWie immer gilt: Wird ein Foto in der Print-Zeitung abgedruckt, bedanken wir uns bei unserem Leserreporter mit 50 Euro.