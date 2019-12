Zeig uns deine Fotos vom ersten Wiener Eistag

Fotografen aufgepasst! Wie seht ihr den Mini-Winter durch euer Objektiv?

Temperatur-Achterbahn in der Bundeshauptstadt!, zum ersten Mal in dieser Saison wird das Quecksilber auch tagsüber nicht aus dem Minusbereich klettern. Schon am Samstag verdrängt lebhafter Westwind die Kaltluft, es hat wieder 2 bis 11 Grad. Wir wollen den kurzen Wintereinbruch trotzdem für einen Foto-Aufruf nützen: Schickt uns eure schönsten Bilder vom Eistag in Wien!Auf Bäumen und Sträuchern glitzert der Raureif, am Ufer der Neuen Donau bildet sich erstes Eis, am Rathausplatz wird die Kälte mit Punsch vertrieben: Zeig uns, wie du den ersten Eistag der Saison siehst! Sende dein Foto per Mail an, teile es aufoder lade es in unserer App hoch!