Zeigt Donald Trump hier bewusst den Mittelfinger?

Eine Raumfahrerin korrigiert Donald Trumps Aussage über Frauen im Weltall. Was dann passiert, bringt viele zur Weißglut.

US-Präsident Donald Trump spricht am Freitag mit den beiden Astronautinnen Jessica Meir and Christina Koch per Telefon. Er gratuliert den beiden zu ihrem absolvierten Raumspaziergang. "Das ist das erste Mal, dass sich eine Frau außerhalb der Raumstation aufgehalten hat", sagt Trump.Dass sich die Geschichtslage etwas anders gestaltet, darauf weist ihn Meir hin, die von der Internationalen Raumstation ISS zusammen mit Koch zugeschaltet ist. "Uns gebührt nicht alle Ehre, denn es gab schon viele andere Frauen vor uns, die einen Raumspaziergang gemacht haben." Jetzt seien nur erstmals zwei Frauen gleichzeitig außerhalb der ISS gewesen. Der erste Spaziergang einer Frau war bereits 1984.In diesem Moment wird Trump dabei erwischt, wie er versucht, sein Haar zu richten - mit dem Mittelfinger. Absicht oder Versehen?Viele vermuten auf Twitter, dass Trump genau wusste, was er tat. Dies belegen die Antworten auf einen Tweet der Autorin Shannon Watts, die den Mittelfinger-Vorfall auf Twitter stellte. Einige bezeichnen ihn dort als Kind, das man zum Mond schießen solle.Es war nicht Trumps erstes Mal, dass er mit dem Mittelfinger beim Haarerichten ertappt wurde - wie beispielsweise 2017 beim G7-Gipfel.