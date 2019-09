Zeigt uns eure Wiener Wiesn Selfies!

Die Wiener Wiesn ist nun offiziell eröffnet und wir möchten jetzt eure Selfies und Fotos vom Fest sehen!

Die 9. Wiener Wiesn wurde am Donnerstag im Prater offiziell eröffnet. Mehr als 350.000 Besucher werden auch dieses Jahr wieder erwartet. Wer von euch wird sein Maß auf dem Bierfest genießen?Wir wollen eure Wiesen-Fotos sehen! Ganz egal ob Selfie mit den besten Freunden, der großen Liebe oder dem geliebten Bier.Schickt uns eure Schnappschüsse über die-App unter dem Stichwort. Natürlich könnt ihr uns auch über Instagram und Facebook Fotos zusenden.Die coolsten Fotos werden wie immer in einer Fotoshow zu bewundern sein - und bei Abdruck in der Zeitung gibt es mit etwas Glück 50 Euro zu gewinnen!