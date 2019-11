Zeiler: "Neuanfang mit Rendi-Wagner"

Ex-ORF-Chef Gerhard Zeiler (64) wünscht sich in seinem neuen Buch einen "personellen Neuanfang" der SPÖ mit Pamela Rendi-Wagner.

Ausgerechnet am Tag nach der Steirer-Wahl erscheint am Montag "Leidenschaftlich rot", das neue Buch von Gerhard Zeiler (64). Er wird immer wieder als Nachfolger von SPÖ-Chefin Rendi-Wagner gehandelt. Im "Profil" erschienen erste Auszüge.Der Ex-ORF-Chef über:"Wenn sich die SPÖ nicht programmatisch, kommunikativ und organisatorisch neu ausrichtet, wenn sie nicht versteht, was die echten Sorgen der Menschen sind, und Antworten darauf findet, wird sie zu einer Kleinpartei werden.""Trotz eines derartigen Wahlergebnisses in die Regierung zu drängen hieße, aus der Geschichte der SPD nichts zu lernen.""Jede Wahl ist heute auch eine Persönlichkeitswahl, und ein Teil des Ergebnisses hängt direkt von der Ausstrahlung der Person an der Spitze ab. Man ist entweder Asset oder Belastung.""Hätte ich nur annähernd geahnt, aus welchem Persönlichkeitsholz Christian Kern geschnitzt ist, wäre ich im Mai 2016 in einer Kampfabstimmung um den Parteivorsitz gegen ihn angetreten." Zeiler attestiert ihm "für jeden erkennbare Eitelkeit außergewöhnlichen Ausmaßes".Sie habe "die Partei zu einem Zeitpunkt übernommen, der nicht schlechter hätte sein können. Sie hat die Loyalität der Partei verdient." Zeiler wünscht sich einen "personellen Neuanfang mit Pamela Rendi-Wagner".