Soap-Star aus 90er-Kultserie ist gestorben

Robert Kelker-Kelly ist tot. Der Schauspieler, den viele Fans als Bo Brady aus der Kultserie "Zeit der Sehnsucht" (im Original "Days of Our Lives") kennen, verstarb am 3. Oktober in seinem Haus im US-Bundesstaat Missouri.
Rettungskräfte wurden zu seinem Anwesen gerufen. Als Polizei und Sanitäter gegen 20.16 Uhr eintrafen, war der ehemalige Soap-Star bereits bewusstlos und atmete nicht mehr. Trotz Wiederbelebungsmaßnahmen konnte er nicht mehr gerettet werden. Laut Polizei gibt es keine Hinweise auf verdächtige Umstände.
Kelker-Kelly begann seine Schauspielkarriere 1987 in der Soap "Another World", wo er Sam Fowler spielte. 1992 übernahm er die ikonische Rolle des Bo Brady in "Zeit der Sehnsucht" und wurde damit zum Publikumsliebling. An der Seite von Kristian Alfonso als Hope Brady und Lisa Rinna als Billie Reed begeisterte er bis 1995 die Fans. Später war er auch in "General Hospital" als Stavros Cassadine zu sehen.
Neben seiner Arbeit vor der Kamera war Kelker-Kelly auch als Schauspiellehrer tätig. Darüber hinaus war der 62-Jährige ausgebildeter Berufspilot und übte diesen Beruf von 2003 bis 2015 aus.