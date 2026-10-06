i In den 90er Jahren galt Robert Kelker-Kelly als großer Frauenschwarm. Er wurde vor allem durch die Soap "Zeit der Sehnsucht" bekannt. imago images/Everett Collection Große Trauer in Hollywood Soap-Star aus 90er-Kultserie ist gestorben Robert Kelker-Kelly, der als Bo Brady in "Zeit der Sehnsucht" bekannt wurde, starb am 3. Oktober überraschend im Alter von 62 Jahren. Von Heute Entertainment 06.10.2026, 10:17 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Robert Kelker-Kelly ist tot. Der Schauspieler, den viele Fans als Bo Brady aus der Kultserie "Zeit der Sehnsucht" (im Original "Days of Our Lives") kennen, verstarb am 3. Oktober in seinem Haus im US-Bundesstaat Missouri.

Rettungskräfte wurden zu seinem Anwesen gerufen. Als Polizei und Sanitäter gegen 20.16 Uhr eintrafen, war der ehemalige Soap-Star bereits bewusstlos und atmete nicht mehr. Trotz Wiederbelebungsmaßnahmen konnte er nicht mehr gerettet werden. Laut Polizei gibt es keine Hinweise auf verdächtige Umstände.

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So wurde er zum Soap-Star

Kelker-Kelly begann seine Schauspielkarriere 1987 in der Soap "Another World", wo er Sam Fowler spielte. 1992 übernahm er die ikonische Rolle des Bo Brady in "Zeit der Sehnsucht" und wurde damit zum Publikumsliebling. An der Seite von Kristian Alfonso als Hope Brady und Lisa Rinna als Billie Reed begeisterte er bis 1995 die Fans. Später war er auch in "General Hospital" als Stavros Cassadine zu sehen.

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Neben seiner Arbeit vor der Kamera war Kelker-Kelly auch als Schauspiellehrer tätig. Darüber hinaus war der 62-Jährige ausgebildeter Berufspilot und übte diesen Beruf von 2003 bis 2015 aus.