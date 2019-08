Mysteriöse Ankündigung von RAF Camora zu "Zenit"

Es ist soweit: RAF Camora wird sein letztes Album veröffentlichen und passend dazu soll an einem geheimen Ort das Releasedatum bekannt gegeben werden.

Rund um "Zenit", das neue Album vom Wiener Rapper RAF Camora, brodelt unter den Fans die Gerüchteküche. Aber keiner will es wirklich wahr haben: Es soll nämlich tatsächlich das letzte Album des Wieners werden, der bereits Legendenstatus in der Stadt genießt.Tatsache ist, dass RAF Camora nun auf seiner Instagram-Seite eine mysteriöse Ankündigung macht: "22.8. um 21.30 werde ich in Wien bekanntgeben wann mein Album ZENIT erscheint. JEDER in meiner Stadt zur richtigen Zeit am richtigen Ort ist, wird es als ersters wissen und mit ganz D-Ö-CH teilen. #ZENITBEGINNT #CAMORALEBT".Derzeit weiß jedoch noch niemand, wo und wie genau in Wien das Releasedatum verkündet wird. Fans vermuten in den Kommentaren, er könnte es ja aus der Luft bekannt geben - wie ein Rabe. Andere wiederum sind in ihren Emotionen gespalten: "Vorfreude, aber auch Trauer." Es bleibt also weiterhin spannend rund um "Zenit". (zdz)