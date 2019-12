Zepter und Kreuzstab aus Pfarrkirche gestohlen

Die Tiroler Polizei macht Jagd auf einen unbekannten Täter, der in der Pfarrkirche St. Johann auf Beutetour ging. Der Kriminelle hatte es unter anderem auf ein goldfarbenes Zepter abgesehen.

Der Diebstahl ereignete sich, ersten Informationen zufolge, offenbar zwischen 6. und 7. Dezember in der Pfarrkirche St. Johann in Tirol.Ein unbekannter Täter stahl von der Statue "Johannes der Täufer", die am Taufbecken angebracht ist, einen knapp 70 cm großen, braunen Kreuzstab aus Holz.Auf seiner Beutetour in der Kirche ließ der Unbekannte dann auch noch ein goldfarbenes, circa 60 cm großes Zepter aus Holz von einer "Marienstatue" mitgehen.Die Polizei hat die Ermittlungen bereits aufgenommen und ist nun auf der Suche nach dem Zepter-Dieb. Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizei St. Johann unter 059 133 7208.