Zeugen gesucht! Katzen-Babys eiskalt ausgesetzt

Neun Babykatzen wurden in der Stockerauer Au (Bezirk Korneuburg) eiskalt in einem Karton ausgesetzt, die jüngsten waren erst rund drei Tage alt.

Fassungslosigkeit beim Tierheim Dechanthof in Mistelbach: Die Tierschützer haben neun neue, aber eigentlich viel zu junge Gäste. Spaziergänger entdeckten die wenige Tage alten Katzenbabys zuvor in der Stockerauer Au.Ihr Hund hat den Karton im Gebüsch aufgestöbert und auf die mutterlosen Kätzchen aufmerksam gemacht. Es handelt sich um zwei Würfe, die Kleineren sind erst drei bis vier Tage, die Größeren rund acht bis zehn Tage alt."Die Chance, die Sache aufzuklären, ist leider schwindend gering. Aber wir geben die Hoffnung nicht auf", bittet das Tierheim um Hinweise, um herauszufinden, wer die Tierchen derart herzlos ihrem Schicksal überlassen hatte.Die Katzen werden jetzt von den Pflegern des Dechanthofs per Hand aufgezogen. Wer das Tierheim unterstützen will, kann Milch, Aufzuchtsauger oder Einweghandschuhe spenden. Genaue Infos im eingebetteten Beitrag: