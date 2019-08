Vor 1 ' Russisches Model stirbt mit nur 29 Jahren

Tiefe Trauer um das Model Zhanna Rasskazova: Die Russin wurde am 11. August tot in ihrer Wohnung gefunden. Sie wurde nur 29 Jahre alt.

Das russische Model Zhanna Rasskazova ist tot! Das berichtet die Nachrichten-Seite "REN-TV".



Die 29-Jährige, die auch als DJ Jane Rass bekannt war, wurde am 11. August tot in ihrer Wohnung entdeckt. Die Todesursache ist vorerst noch völlig unklar.



Ein Bekannter von Rasskazova erzählte, dass sie am vergangenen Wochenende eine Party gefeiert hätte. Danach soll sie ihren Arzt angerufen haben, damit er ihr Medikamente verabreicht.



Medienberichten zufolge, soll der 29-Jährigen dann ein Tropf angelegt worden sein, bevor sie einschlief.



Täglich Medikamente genommen



Wegen einer chronischen Erkrankung soll das Model täglich Medikamente genommen haben. Dies habe sie allerdings ihrem Arzt verschwiegen, behauptet ihr Freund.



Der Mediziner habe die 29-Jährige dann schließlich wieder aufgeweckt. Als Rasskazova dann in die Küche gehen wollte, verlor sie das Bewusstsein.



Der alarmierte Notarzt konnte das Leben der Musikerin daraufhin nicht mehr retten und nur noch ihren Tod feststellen.



(wil)