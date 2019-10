Ziege blieb beim Fressen mit dem Kopf stecken

Da war wohl eine Ziege etwas zu gierig! Das Tier blieb beim Fressen auf einem Hof in Oftering mit dem Kopf zwischen zwei Stangen stecken. Die Feuerwehr musste kommen.

Da half auch kein Meckern und kein Rumzicken mehr. Einer Ziege aus Oftering (Bez. Linz-Land) konnte am Sonntag nur noch die Feuerwehr helfen.Das Tier war direkt beim Futtertrog mit dem Kopf zwischen zwei Eisenstangen stecken geblieben, konnte selbst weder vor noch zurück."Uns hat Sonntagfrüh der Besitzer über die missliche Lage der Ziege informiert. Das Tier dürfte schon in der Nacht stecken geblieben sein", so Feuerwehrkommandant Stefan Hetzmannseder zuMit drei Mann rückten die Einsatzkräfte an, konnten den Abstand der Eisenstangen mit Hilfe eines Spreizers erweitern und das Tier befreien.Ob das Tier beim Fressen zu gierig war oder wie genau es zu diesem Missgeschick kommen konnte, ist nicht bekannt.