Zigaretten bald 12 Euro: Nachbarland stellt Weichen

Rauchen wird in Deutschland erheblich teurer. Der Bundestag hat am Donnerstagabend (15. Oktober) für eine deutliche Erhöhung der Tabaksteuer gestimmt.
Die Steuer soll in zwei Schritten angehoben werden – insgesamt um rund 20 Prozent. Zum 1. September 2026 steigt sie zunächst um 14,8 Prozent. Eine Packung Zigaretten könnte bis 2030 knapp zwölf Euro kosten.
Wie "Der Spiegel" meldet, erhofft sich die Regierung dadurch Milliardeneinnahmen für den Staatshaushalt. Der Beschluss fiel spät abends, kurz nach 23 Uhr.
Das letzte Wort haben nun die Länder. Der Bundesrat muss der Erhöhung noch zustimmen, damit sie in Kraft treten kann.
Auch Zigarren werden teurer. Die Steuer pro Stück soll von 1,74 auf 3,83 Prozent steigen. Kritiker warnen vor steigendem Schmuggel und sinkenden Steuereinnahmen durch Ausweichreaktionen der Raucher.