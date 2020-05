Großeinsatz in Wien: Kind steckte Matratze in Brand

Am Montagvormittag kam es zu einem Zimmerbrand in der Thaliastraße. Flammen und Rauch qualmten aus einer Wohnung im letzten Stock.

Am Montagvormittag stand ganz Ottakring unter Schock: Eine riesige Rauchwolke und Flammen qualmten aus dem letzten Stock eines Wohnhauses in der Thaliastraße (Höhe Nummer 87).Gegen 9 Uhr wurde die Feuerwehr gerufen. Die kam zum Großeinsatz mit sechs Fahrzeugen und 27 Mann. Durch den umfassenden Löschangriff mit zwei Löschleitungen, von innen und außen, konnte die Berufsfeuerwehr Wien unter Atemschutz den Brand unter Kontrolle bringen. Kurz nach 10.00 Uhr konnten die Florianis bereits "Brand aus" melden. Es gab keine Verletzten.Nachbar Murat S. (38): Kinder haben mit Kerze den Brand verursacht; Foto: Denise AuerIn der Wohnung im letzten Stock des Wohnhauses lebt eine Familie mit drei Kleinkindern (zwischen drei und sechs Jahren). "Angeblich habe eines der Kinder mit einer brennenden Kerze versehentlich eine Matratze in Flammen gesetzt", so Nachbar Murat S. (38) zu einer-Reporterin vor Ort. Die Kinder wurden von der Rettung notfallmedizinisch untersucht.Die Rettung war mit einem Katastrophen-Zug vor Ort und zusätzlich mit insgesamt sieben Teams (ca. 14 Personen). "Sechs Personen wurden insgesamt vor Ort notfallmedizinisch untersucht, wir haben überprüft, ob sie eine Rauchvergiftung haben", betonte Corinna Hart von der MA70. Die Bewohner und die Kinder des Wohnhauses konnten noch vor Ort wieder in häusliche Pflege entlassen werden. Die betroffene Familie werde vorerst bei den Großeltern unterkommen, erfuhr unsere-Reporterin."Die Bewohner der ausgebrannten Wohnung werden sicher nicht mehr in ihre Wohnung zurück können", stellte die Feuerwehr fest. Alles sei verbrannt und zerstört worden. Die Brandursache ist derzeit noch Gegenstand von Ermittlungen.Rührend ist die Geschichte von Güngör F. (35) und Orkan B. (33). Sie erkannten die gefährliche Situation und retteten ein zehn-jähriges Kind aus dem Fenster. Das Kind sei krank gewesen und konnte nicht fliehen. Die jungen Männer kletterten für die Rettungsaktion auf eine Mülltonne und übergaben das Kind dann anschließend an die Eltern und die Rettung.