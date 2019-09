Zimmerbrand: Mann per Heli ins Spital geflogen

Aktuell – Feueralarm am Sonntag in Amaliendorf (Gmünd): Rund 45 Silberhelme löschten, ein Verletzter musste mit dem Notarztheli ins Spital geflogen werden!

"B2 Zimmerbrand" lautete die Alarmierung am Sonntagvormittag für die Feuerwehren im Raum um Amaliendorf.



Aus bisher noch unbekannter Ursache war es in einem Einfamilienhaus eines älteren Ehepaares zu einem Zimmerbrand gekommen. Der Pensionist erlitt schwere Verbrennungen, musste nach der Erstversorgung durch den Rotkreuz-Notarzt mit dem Notarzthubschrauber Christophorus 2 ins Wiener AKH geflogen werden.



Auch die Gattin wurde versorgt und mit der Rettung ins Spital gebracht. Einsatzleiter und Feuerwehrkommandant Markus Täubl zu "Heute": "Es standen rund 45 Mann von fünf Feuerwehren im Einsatz, gegen 12.30 Uhr konnte ,Brand aus' gegeben werden."



Der Brand dürfte in der Küche des Hauses seinen Ausgang genommen haben, die Ursache war vorerst noch unklar.



(wes)