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Grüner Daumen

Zimt gegen Schimmel: Was das Hausmittel kann

Eine Prise Zimt auf der Blumenerde soll gegen Schimmel und Trauermücken helfen. Doch was steckt wirklich hinter dem beliebten Hausmittel?
Von Heute Life
09.11.2026, 22:45
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Ein weißer Belag auf der Blumenerde von Zimmerpflanzen wirkt auf viele Pflanzenfreunde alarmierend. Schnell kursiert der Tipp, das Problem mit einer Prise Zimt aus dem Gewürzregal zu lösen.

Tatsächlich hat das Gewürz pilzhemmende Eigenschaften: Es kann bei Grauschimmel und Mehltau auf Pflanzen helfen.

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Doch wie 24garten.de berichtet, stecken hinter dem Hausmittel wissenschaftliche Details und Grenzen, die viele Hobbygärtner überraschen dürften.

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Pulver oder Öl – was wirkt besser?

Bei der Anwendung gibt es einen wichtigen Unterschied: Zimtpulver und Zimtöl wirken unterschiedlich stark. Das Pulver lässt sich einfach auf die Blumenerde streuen, während das ätherische Öl konzentrierter ist.

Der beliebte Pflanzen-Hack hat also durchaus seine Berechtigung – allerdings sollte man die Grenzen kennen und nicht auf Wunder hoffen.

red, 09.11.2026, 22:45
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